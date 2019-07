A due giorni dalla partita persa per 1-0 contro lo United la squadra nerazzurra è tornata in campo per preparare la seconda partita dell'International Champions Cup, quella contro la Juventus di Sarri. E' stata la prima occasione per i suoi nuovi compagni di allenarsi insieme a Diego Godin, il capitano dell'Uruguay arrivato dall'Atletico Madrid a rinforzare una difesa che con de Vrij e Skriniar si propone come una delle più forti d'Europa

