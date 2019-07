Mattinata al J Medical per i due sudamericani reduci dalla Copa America: test medici, sorrisi e selfie per la coppia che in seguito si è diretta alla Continassa per l'allenamento. Quasi al completo i bianconeri di Maurizio Sarri al lavoro per la prossima stagione. In uscita Kean: definita la cessione all'Everton (Foto dal sito ufficiale della Juventus)

JUVE, DEFINITA LA CESSIONE DI KEAN ALL'EVERTON

IL CALENDARIO DELLA JUVE 2019/2020

LE NEWS DI SKY SPORT ANCHE SU WHATSAPP