Qualcuno si chiede perché Conte non faccia giocare Elia, vice-campione del mondo con l'Olanda, e l'allenatore salentino risponde così: "La storia è bella, ti giri e non te la tocca nessuno. Ma il futuro lo costruisci nel presente. Io non sono quello che ha vinto gli scudetti, sono uno che per la prima volta allena una grande. Con me, se non hai stimoli, non giochi neanche se l'ultima volta sei stato il migliore in campo"