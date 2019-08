19 luglio, NAPOLI-FERALPISALO’ 5-0 (6' Manolas, 53' e 62' Verdi, 59' Tonelli, 84' Tutino). Dopo il 4-4-2 della prima uscita, Ancelotti passa al 4-2-3-1: esordio perfetto per Manolas, subito in gol. Insigne e Mertens titolari e in campo per 90’. Non gioca invece Milik, frenato da un affaticamento muscolare prima della gara. Al termine della partita, Ancelotti spende belle parole per Gaetano: “Giovane interessante che stiamo provando nella posizione da centrocampista. Dobbiamo valutare se mandarlo a giocare da qualche parte o tenerlo con noi”