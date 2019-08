Kevin-Prince Boateng (FIORENTINA). Un ritorno col botto. L'attaccante ha scelto di nuovo la Serie A dopo 6 mesi in prestito al Barcellona con cui ha visto poco il campo. La Fiorentina di Rocco Commisso ha individuato in Kevin-Prince Boateng il giocatore simbolo del nuovo corso accanto al confermatissimo Federico Chiesa. Per il 'Boa' però non sarà la prima volta in assoluto con la numero 10 in A: l'ha già indossata al Milan per due stagioni (2012-13 e 2013-14)