Milinkovic-Savic (LAZIO) - Follie economiche per lui e per Luis Alberto nella scorsa stagione. I gol però si sono più che dimezzati rispetto alla pazzesca annata 2017-2018. Da centrocampista puro SMS ci sta che non vada in doppia cifra ma al fantacalcio è sempre un affare da considerare: forte di testa, gran tiro, Milinkovic è uno di quelli che prova spesso a saltare l'uomo e a provare la conclusione. Per lui ipotizziamo almeno 2 o 3 gol in più rispetto ai 5 della passata stagione