CONSIGLIATO - MERTENS (Napoli) - Esordio sulla carta non semplicissimo per il Napoli in quel di Firenze. Senza Milik sarà Mertens il terminale offensivo della squadra di Ancelotti. Il belga è sempre una sicurezza e può far bene in questa giornata. La Fiorentina infatti metterà in campo tanti nuovi acquisti e sappiamo bene che una squadra tutta nuova ha bisogno di tempo per amalgamarsi e che all'inizio potrebbe commettere qualche errorino di troppo