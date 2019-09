Luca Ceppitelli (14,5 punti) – Il jolly di giornata. Doppietta in saccoccia per la gioia di chi lo ha schierato. Non capita tutti i giorni di vedere difensori non rigoristi che non vantano un curriculum pieno di gol, trovare un +6 in una singola giornata. Per Ceppitelli c’è il secondo miglior punteggio di tutta la Serie A scesa in campo nella terza di campionato