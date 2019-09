PRECEDENTE SCUDETTO LONTANO. Considerando la 2^ giornata troppo prematura per evidenziare un vero e proprio distacco in classifica, per ripescare un Inter in grado di vincere il derby da 'inseguitrice' e poi mettersi in tasca il tricolore bisogna tornare alla stagione 1970-71. I nerazzurri sconfissero 2-0 i cugini nel derby della 20^ giornata e poi misero in bacheca l'11° scudetto della loro storia