Giovanni Simeone (CAGLIARI) – SCONSIGLIATO – Gara particolare per il ‘Cholito’ contro il Genoa. Sicuramente vorrà fare bene e non scordiamoci che è reduce dal suo primo gol con la squadra sarda. C’è da dire però che in questi primi minuti con il Cagliari, Simeone ha provato la conclusione solo in tre occasioni tra l’altro da posizioni non proprio favorevolissime. Chiaramente Simeone deve ancora trovare i tempi giusti per muoversi in mezzo all’area sperando anche di avere qualche cross in mezzo da poter sfruttare. Alcuni dei suoi ex compagni lo conoscono bene e magari potranno avere un piccolo vantaggio in marcatura