Gabriel (LECCE) – 1 PUNTO – Poteva essere una giornata fantacalcisticamente non troppo negativa per il portiere del Lecce che nella sfida contro il Napoli era riuscito a neutralizzare un calcio di rigore dando una svolta positiva in termini di bonus. Quello però resterà un penalty storico ma non per questioni fantacalcistiche visto che è stato il primo caso di rigore ripetuto per errato posizionamento del portiere al momento della battuta. E così Gabriel ha dovuto incassare un -4