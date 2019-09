Allan (NAPOLI) – 4,5 PUNTI – Il più classico dei “5 con giallo” per il centrocampista brasiliano. Il Napoli ha spinto cercando la rete per buona parte del match. Pareva una gara stregata e così è stato visto che il Cagliari è tornato in Sardegna con tre punti in più. E quando una squadra come il Napoli esce sconfitta da un match casalingo contro una squadra che non rappresenta una rivale per il titolo, alcuni voti possono essere molto bassi