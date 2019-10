L'EVOLUZIONE DI CUADRADO. La sua figura potrebbe rivelarsi chiave nella stagione bianconera. L'obiettivo a lungo termine è quello di avere un giocatore in grado di dare lo stesso apporto, in entrambe le fasi, che dava Dani Alves nella sua unica stagione alla Juve e decisivo per arrivare fino in fondo in Europa. La velocità in fase di ripiegamento è una caratteristica che garantisce al colombiano un efficace rendimento nel ruolo di terzino