CHRISTIAN VIERI (Juve 1996-97, Inter 1999-05) - Le lancette del tempo tornano agli anni Novanta del pallone. Bobo è bianconero l'anno dopo il trionfo in Champions di Lippi del 1996. In un anno vince uno scudetto, oltre a Supercoppa Europea e Intercontinentale. In nerazzurro cinque stagioni per lui: solo una Coppa Italia in bacheca ma, in compenso, una marea di gol. 123 in 190 partite.