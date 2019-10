ALESSANDRO DEL PIERO (Inter-Juventus 1-2, 12 febbraio 2006). Un’immagine simbolo per i tifosi bianconeri: Alex che esulta e corre felice tirando fuori la lingua, festeggiamento di rito per anni della bandiera juventina. In realtà l’esultanza nacque in quel Derby d’Italia: Del Piero la decise su calcio di punizione e creò la linguaccia come personalissimo brand