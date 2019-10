Kevin Lasagna (UDINESE) – SCONSIGLIATO - In casa Udinese in questo inizio di stagione sono mancate due cose. La prima si chiama Rodrigo De Paul che è stato fermo per quasi 4 giornate (tra espulsione contro l’Inter e le tre giornate di squalifica), la seconda sono quelle che in gergo si chiamano ‘Big Chance’. Potremmo tradurle con ‘chiare occasioni da rete’ ovvero quelle situazioni nelle quali l’attaccante è a tu per tu con il portiere. L’Udinese è quella che in questa prima parte ne ha create meno. Segnare non è quindi cosa semplicissima. Con il rientro di De Paul forse qualcosa cambierà ma l’argentino pare destinato a prendersi buona parte delle conclusioni offensive dei suoi