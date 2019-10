Dopo l'esperienza da Ct del Paraguay, il classe 1926 è tornato in Italia per allenare l'Inter nella stagione 1969-70 e in quella successiva, culminata con l'esonero nel novembre del 1970. In nerazzurro ha collezionato 44 panchine, per un bilancio di 21 vittorie, 13 pareggi e 10 ko e una media di 1.73 punti a partita. Contro la Juve, da ex, vanta due precedenti: un pareggio e una sconfitta. Al debutto da ex fu battuto per 2-1 dai bianconeri