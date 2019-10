In attesa del big match di San Siro, ripercorriamo i derby d'Italia che hanno in messo palio punti importanti per lo scudetto negli ultimi anni. Prendendo in considerazione solo i campionati successivi al 1994-95 (quando fu introdotta la regola dei tre punti per la vittoria), abbiamo iniziato il nostro racconto a partire dal famoso Juve-Inter del 1998, per finire all'ultima sfida scudetto che si è giocata tra le due squadre, datata 9 dicembre 2017