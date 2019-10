Juve e Inter sono riuscite entrambe a rimanere imbattute nei derby d'Italia per ben sedici anni consecutivi, nelle partite casalinghe in campionato. I bianconeri hanno stabilito il primato tra 1966 e 1982: un totale di 17 partite con 13 vittorie e 4 pari. Serie simile per l'Inter, che non conobbe sconfitta a Milano contro la Juve per altrettante stagioni di fila, dal 1933 al 1949, ma con meno partite giocate: 14 (con 10 vittorie e 4 pari).