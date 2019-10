Alejandro Gomez (ATALANTA) – 12 PUNTI – Il ‘Papu’ sta tornado prepotentemente. Il cambio di ruolo rispetto allo scorso anno lo ha reso da una parte più appetibile ma dall’altra un po’ costoso. Chi credeva che l’Atalanta potesse pagare in campionato lo sforzo in Europa League non sta, per ora, azzeccando la previsione. La gestione dell’argentino, al pari di altri suoi compagni, è sempre abbastanza oculata ma uno come lui va sempre schierato