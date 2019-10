Marco Giampaolo come Eusebio Di Francesco, allenatori esonerati da Milan e Sampdoria dopo un avvio difficile in Serie A. Loro come in passato Gasperini e Spalletti, Donadoni e Zoff: non mancano colleghi in panchina allontanati dopo le prime 7 giornate di campionato, intervallo dai tanti precedenti negli ultimi vent’anni della massima serie