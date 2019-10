Giampaolo Pazzini (VERONA) - Due presenze per un totale di 9 minuti in campionato. In un Verona che non ha ancora segnato con gli attaccanti, Pazzini poteva essere una risorsa. Qualche fantallenatore avrà scommesso su di lui sperando nel classico expolit a 1. "Ve l'avevo detto ma voi me lo avete lasciato e guardate che roba..." è la frase che in molti si erano preparati. Per ora scommessa persa ovviamente non per colpa del giocatore