E tra le altre d'Europa? Ovvero allargando anche alle nazioni dalla posizione numero 6 alla 20 del ranking? In Russia non si salva nessuno, in Portogallo nemmeno (neanche il sorprendente Famalicão primo in campionato ma ko in coppa nazionale). Stesso discorso per l'Ucraina dove lo Shakhtar (imbattuto in campionato) ha perso in Champions contro il City.