Per il derby di Torino, che chiude la 24.a giornata, Allegri è senza lo squalificato Locatelli: in regia Paredes, confermata la difesa che ha battuto il Nantes, rientrano dal 1' Cuadrado e Vlahovic. Juric perde Ola Aina per squalifica ma ritrova Buongiorno e avanza Ilic sulla linea dei trequartisti. Ecco le probabili scelte dei due allenatori