Serie AGiornata 27 - lunedì 2 marzo 2026Giornata 27 - lun 2 mar
Fine
3 - 0
Udinese-Fiorentina 3-0: video, gol e highlights
Si interrompe a tre risultati utili consecutivi la striscia positiva della Fiorentina che nell'ultimo match della 27^ giornata perde a Udine 3-0. Prova di spessore per la squadra di Runjaic che la sblocca dopo 10' grazie a Kabasele. La Fiorentina prova a reagire ma nella ripresa subisce ancora gol, questa volta su rigore segnato da Davis. Nel finale tris di Buksa. Friulani al 10° posto davanti alla Lazio, Fiorentina a 24 con Cremonese e Lecce