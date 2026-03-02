Offerte Sky
Serie AGiornata 27 - lunedì 2 marzo 2026Giornata 27 - lun 2 mar
Fine
Udinese
Kabasele C. 10'Davis K. 63' (Rig.)Buksa A. 90' + 4'
3 - 0
Fiorentina
Udinese
Kabasele C. 10'Davis K. 63' (Rig.)Buksa A. 90' + 4'
3 - 0 Fiorentina
Udinese-Fiorentina 3-0: video, gol e highlights

Si interrompe a tre risultati utili consecutivi la striscia positiva della Fiorentina che nell'ultimo match della 27^ giornata perde a Udine 3-0. Prova di spessore per la squadra di Runjaic che la sblocca dopo 10' grazie a Kabasele. La Fiorentina prova a reagire ma nella ripresa subisce ancora gol, questa volta su rigore segnato da Davis. Nel finale tris di Buksa. Friulani al 10° posto davanti alla Lazio, Fiorentina a 24 con Cremonese e Lecce

