Sta ormai per cominciare la nuova stagione di Serie A e sono tanti i calciatori che non hanno ancora compiuto 21 anni su cui sono puntati i riflettori. Alcuni hanno già esordito e sorpreso nelle stagioni passate, altri sono al debutto assoluto ma tutti hanno già un valore di mercato non indifferente. Ecco la top 20 secondo le valutazioni di Transfermarkt