Dopo la partita di Coppa Italia contro la Juventus, Vincenzo Italiano ha lamentato la mancanza di cinismo da parte dei suoi giocatori: in realtà la Fiorentina è sul podio nella classifica delle squadre che concretizzano di più in A, traguardo raggiunto però anche grazie ai gol di Vlahovic. Solo tre le squadre con un rapporto gol/tiri superiore al 10%, e non sono le prime della classifica di A