Un decennio di Sky Sport: 10 anni di scudetti. Inter, Milan e poi solo Juventus

L’anno successivo tocca al Milan di Allegri. In quella squadra, che vince il 18° Scudetto, l’attacco è guidato da Ibrahimovic, Pato e Robinho. E in campo ci sono, tra gli altri, Gattuso, Seedorf, Nesta e Thiago Silva. “Milan, tutti i gol dello Scudetto 2010/11” è lo speciale che racconta la stagione vincente rossonera. In onda sui canali Sky Sport e disponibile on demand.