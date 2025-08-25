Così Alessandro Bastoni e Marcus Thuram al termine del match contro il Torino a Sky Sport, con anche una battuta del difensore all'attaccante dell'Inter premiato come Mvp della gara: "Sono felice per Marcus che aveva scelto di andare in vacanza gli ultimi sei mesi dell'anno scorso, finalmente è tornato. Scherzi a parte, sono felice perché se lo merita, quest’anno ha lavorato tanto per la squadra". E Thuram aggiunge: "Vittoria senza prendere gol era importante per la squadra. Non siamo ancora al 100% ma lavoriamo per esserlo"

INTER-TORINO: HIGHLIGHTS - PAGELLE