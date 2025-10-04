Esplora tutte le offerte Sky
Tudor su Modric: "Nessuno come lui, ma spero che domani..."

la battuta

Nel corso della conferenza stampa pre Juve-Milan, l'allenatore bianconero ha elogiato a lungo Luka Modric. Per chiudere con una battuta finale che ha strappato sorrisi in sala stampa: "Luka? Siamo stati compagni di squadra, abbiamo fatto la storia del nostro popolo. Un altro così non nascerà mai: ha fatto la storia, il Pallone d’Oro, quante Champions League… Nessuno si avvicina a lui. Questa cosa qua è un’altra cosa: lui a 40 anni gioca a questi livelli. Io non ho visto neanche questa cosa mai. Uno a 40 anni gioca a questi livelli… siamo orgogliosi di lui. Speriamo che domani fa cag***. Ciao"

