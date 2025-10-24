Gilardino: "Un grande punto ma avevamo la partita in pugno"

Le parole dell’allenatore del Pisa, dopo il 2-2 contro il Milan: “Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione -ha detto Alberto Gilardino, che fino al 93’ stava vincendo 2-1 a San Siro- Se ci avessero detto che saremmo venuti a San Siro a fare una partita del genere… Devo solo dire brava alla squadra, un grande secondo tempo con personalità. Peccato perché avevamo la partita in pugno, peccato per questo risultato ma ci portiamo a casa questo grande punto. Per me è una grandissima iniezione di coraggio”

MILAN-PISA 2-2, HIGHLIGHTS