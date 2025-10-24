Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milan-Pisa, Gilardino: "Un grande punto ma avevamo la partita in pugno". VIDEO

video

Le parole dell’allenatore del Pisa, dopo il 2-2 contro il Milan: “Non so se sono più incazzato per il risultato o felice per la prestazione -ha detto Alberto Gilardino, che fino al 93’ stava vincendo 2-1 a San Siro- Se ci avessero detto che saremmo venuti a San Siro a fare una partita del genere… Devo solo dire brava alla squadra, un grande secondo tempo con personalità. Peccato perché avevamo la partita in pugno, peccato per questo risultato ma ci portiamo a casa questo grande punto. Per me è una grandissima iniezione di coraggio”

MILAN-PISA 2-2, HIGHLIGHTS

TAG:

Prossimi Video

Gilardino: "Un grande punto ma avevamo la partita in pugno"

video

Nzola segna il 2-1: lo scontro Moreo-Gabbia allo Sky Tech

video

Allegri: "Abbiamo sbagliato a non chiudere la partita"

Serie A

Milan-Pisa 2-2: gol e highlights

Serie A

Serie A 2026/2027 al via il 23 agosto e termina il 30 maggio

le date

Lazio-Juventus, Locatelli dal 1'

Serie A