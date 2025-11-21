Var, crescita degli arbitri, qualche ammissione di colpa. Intervenuto a Sky Sport 24, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha affrontato diversi argomenti, in primis il rapporto tra tecnologia e direttori di gara: "Chi prende la decisione finale deve essere l’arbitro di campo, dobbiamo usare il Var al meglio e abbiamo commesso errori che potevamo evitare. La cosa positiva è che stiamo facendo crescere un gruppo di ragazzi, i giovani stanno facendo grandi partite. Sono preoccupato del dover lavorare ancora su questo aspetto, ma dall’altra parte sono motivato perché i ragazzi crescono e rispondono bene alle sollecitazioni".

"Zufferli molto bene nel derby di Torino, Sozza dà garanzie"

Rocchi ha voluto analizzare nel dettaglio il rendimento di due arbitri, Luca Zufferli e Simone Sozza. Il primo ha diretto molto bene il derby tra Juve e Torino prima della sosta: "Partita approcciata in maniera corretta, le squadre hanno giocato a calcio e l’arbitro ha fatto bella figura anche grazie ai calciatori, che gli hanno permesso di dirigere senza pressioni". Il secondo è stato designato per il derby di Milano: "Un arbitro in crescita a livello internazionale, dà ottime garanzie. Il fatto che sia proprio di Milano non ci riguarda, il tabù è stato superato. Per questo devo dire grazie ai club che non hanno mai discusso sulla sua provenienza, ormai vogliono solo la qualità. C’è un po’ di retropensiero ma credo sia un discorso più folcloristico".