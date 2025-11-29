Milan-Lazio, arbitro richiamato dal Var ma niente rigore per "fallo su Pavlovic". VIDEOmilan-lazio
Finale teso al Meazza. Nel recupero un cross di Tavares trova in area Romagnoli, bravo ad anticipare tutti e a calciare verso la porta. Il tiro è respinto da Pavlovic col braccio sinistro e scatena le proteste degli ospiti. L'arbitro Collu è richiamato dal Var e l'atmosfera si scalda, con Allegri espulso. Collu esamina l'episodio al monitor e decide: per lui il serbo ha subito fallo da Marusic pochi secondi prima del controverso tocco di braccio. Boato di San Siro e Lazio in silenzio stampa per protesta: "Stasera le immagini parlano per noi". Nel VIDEO la ricostruzione dell'episodio
