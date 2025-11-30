La super parata di Maignan su Gila allo 'Sky Sport Skill'

Offerte Black Friday
Milan-Lazio, la parata di Mike Maignan su Gila allo 'Sky Sport Skill'. Video

Il portiere rossonero ancora decisivo per la vittoria della squadra di Allegri, dopo i rigori parati contro la Roma a Dybala e nel derby a Calhanoglu. Allo 'Sky Sport Skill' è stato analizzato l'intervento di Maignan dopo 70 secondi di gioco contro la Lazio: il numero 16 del Milan ha compiuto un gesto tecnico e atletico straordinario deviando in angolo un potente e preciso colpo di testa di Gila

