Il consiglio di Bergomi: "Bastoni, c’è sempre tempo per chiedere scusa"

video

Nel video a Sky Calcio Club la simulazione di Bastoni vista con gli occhi di un calciatore. Costacurta: “Alessandro si sta avviando verso l’olimpo dei difensori, verso gente come Maldini, Cannavaro. Sinceramente non mi aspettavo quell’esultanza e ci sono rimasto male. Spero sia stato solo un errore e che non lo rifaccia più”. Marchegiani spiega: “I comportamenti in campo, che è giusto giudicare e criticare, a volte sono irrazionali”. In chiusura il consiglio di Bergomi: “Conoscendo la sensibilità di Bastoni, dovevano consigliarlo di chiedere scusa. Ma c’è sempre tempo per farlo…”

IL MEGLIO DELL'ULTIMA PUNTATA DI SKY CALCIO CLUB

