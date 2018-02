Il racconto di Novara-Ascoli

Respirano le ultime due della classe, Pro Vercelli e Ascoli, che scavalcano momentaneamente la Ternana attesa domenica al Manuzzi. Dopo 2 ko di fila si rialzano i marchigiani di Serse Cosmi, vittoriosi in rimonta al Piola. Se il gol dell’esordiente Puscas anticipa scenari favorevoli al Novara, l’Ascoli mette la freccia con l’uno-due targato Buzzegoli e Monachello. Ecco quindi che gli innesti dal mercato e il carattere dell’allenatore concedono speranze salvezza ai bianconeri dopo l’impresa in Piemonte. Corini punta il dito piuttosto contro le assenze per squalifica (Mantovani, Ronaldo e Di Mariano) ma conferma le difficoltà sul proprio campo: non è un caso che il Novara mantenga 3 lunghezze di margine sull’incubo playout. Quanto basta per spingere la società a riflettere sul futuro della panchina azzurra.