VENEZIA-CITTADELLA 1-0 LIVE

29' Litteri

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Venezia (3-5-2): Vicario; Cernuto, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Bentivoglio, Pinato, Garofalo; Geijo, Litteri.

Cittadella (4-3-1-2): Alfonso; Pelagatti, Adorni, Scaglia, Salvi; Schenetti, Iori, Settembrini; Chiaretti; Arrighini, Strizzolo.

Ammoniti: 11' Alfonso, 14' Frey, 33' Modolo

STATISTICHE & CURIOSITA'

Il Venezia ha sempre vinto in casa nel 2018: 5 successi su 5 gare disputate, contro Cesena (1-0), Bari (3-1), Avellino (3-1), Ternana (2-0) ed Ascoli (1-0). L’ultima squadra uscita con punti dal “Penzo” è stata la Cremonese, 1-1 il 20 dicembre scorso. L’ultima sconfitta interna del Venezia è stata per 1-3, dal Novara, in data 25 novembre. Il Venezia ha subito appena 9 reti nelle gare casalinghe della Lega B 2017/18 ed è la difesa “di ferro” del torneo, alla pari di Parma e Spezia in riferimento ai match disputati davanti al pubblico amico. Rigori all’opposto dopo 31 turni nel derby veneto: il Venezia ne ha subito uno soltanto, come Brescia e Carpi, mentre il Cittadella è una delle due compagini che ne ha calciati di più, 8, come l’Avellino. Il Cittadella non perde da 6 turni in campionato, con score di 3 successi ed altrettanti pareggi. Ultima sconfitta granata l’11 febbraio scorso, 1-3 dal Novara al “Tombolato”. Si tratta della striscia positiva record dei ragazzi di Venturato in questa Lega B. Fuori casa i granata non perdono dal 20 ottobre scorso, 2-4 a Bari; poi 10 gare esterne utili consecutive con 7 successi e 3 pareggi. Il Cittadella ha subito una sola espulsione in 31 giornate della Lega B 2017/18: si tratta di una delle 5 squadre fair-play del torneo, assieme ad Empoli, Virtus Entella, Bari e Spezia. Il Cittadella è da record nei 15’ finali di primo tempo, ossia dal 31’ al 45’ inclusi recuperi: i granata sono sia la formazione che segna più gol (11, a pari merito di Foggia, Perugia e Ternana), ma anche la più distratta (12 gol subiti, record solitario). Secondo confronto tecnico tra i due allenatori – Filippo Inzaghi e Roberto Venturato - in partite ufficiali. Il precedente è relativo al match di andata di questo campionato, vinto per 2-1 in casa dai granata. Filippo Inzaghi, da tecnico, sfida per la seconda volta in partite ufficiali il Cittadella. Roberto Venturato affronta per la quarta volta, da tecnico, il Venezia il partite ufficiali. Il bilancio dei 3 precedenti è di 1 vittoria dell’attuale allenatore del Cittadella e 2 dei lagunari, che – nei 270’ presi in esame – hanno sempre segnato una rete. Sono 3 i precedenti al “Penzo” del derby veneto tra Venezia e Cittadella, con i padroni di casa imbattuti (1 vittoria e 2 pareggi a loro favore) e sempre a segno (5 gol totali nei 270’ presi in esame). L’unica gara disputata in serie B corrisponde al primo punto ottenuto nella storia cadetta dai granata, che avevano esordito in categoria la settimana precedente, perdendo in casa 0-2 contro il Piacenza.