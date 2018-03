Serie B, tutti i risultati LIVE dalle 20.30

EMPOLI-SALERNITANA (diretta su Sky Calcio 3 HD)

La regina della Serie B è di casa ad Empoli, capolista in serie utile da 17 turni come nessuno aveva centrato in stagione. Macchina da gol grazie alla premiata ditta Caputo-Donnarumma (39 reti in due), quest’ultimo giocatore più decisivo del torneo con 22 punti in dote per i toscani che vanno a segno da 21 gare di fila. Ovviamente gruppo leader per rendimento nel girone di ritorno e in chiave casalinga, la squadra di Andreazzoli riceve al Castellani la Salernitana in grande spolvero con 10 punti raccolti nelle ultime 4 uscite. Mese di marzo immacolato per Colantuono che non incassa gol da 270’ e sfida la prima della classe: Empoli a +6 sul Palermo e in campo pure a Pasquetta a Foggia. Attenzione agli ultimi 15’ di gara: sono 15 i gol segnati dagli azzurri tra il 76’ e il fischio finale, altrettanti quelli incassati dai campani.