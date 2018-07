Un portiere, un difensore ed un attaccante: tris di acquisti per il Brescia di David Suazo, che in vista del prossimo campionato di Serie B potrà contare su tre nuovi calciatori. Sono Enrico Alfonso, Ivan Rondanini e Luca Miracoli. Il primo, portiere classe ’85, arriva in biancazzurro dopo essersi reso protagonista nelle ultime stagioni in Serie B con la maglia del Cittadella e ha firmato un contratto fino al 2021. Accordo biennale, invece, per gli altri due: Rondanini, difensore classe ’95, ha giocato nella scorsa stagione con la Robur Siena, mentre Miracoli, attaccante classe ’92, nell’ultimo campionato di Serie C ha messo a segno 13 reti con la maglia della Sambenedettese.

Le note ufficiali

Ad ufficializzare l’arrivo dei tre nuovi acquisti è stata la stessa società del presidente Massimo Cellino attraverso queste note apparse sul proprio sito ufficiale: "La società Brescia Calcio comunica che il calciatore Enrico Alfonso ( Padova, 4 maggio 1988 ) ha firmato un contratto che lo lega alle Rondinelle fino al 30 giugno 2021. Enrico Alfonso cresce nelle giovanili del Chievo Verona, che lo promuove in prima squadra nella stagione 2005 – 2006. Nell'estate 2007 viene acquistato in comproprietà dall’Inter. Esordisce con i nerazzurri il 16 gennaio 2008 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Lascia l’Inter per passare in prestito al Venezia, al Pisa e infine al Modena. Dopo le esperienze tra Cremonese, Vicenza e Pro Piacenza, nel 2015 passa all’ AS Cittadella in Lega Pro ottenendo la promozione diretta in Serie B e disputando i playoff nelle ultime due stagioni.



La Società Brescia Calcio Spa comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Ivan Rondanini che ha firmato un contratto biennale con scadenza 30.06.2020. Ivan Rondanini è un difensore esterno italiano nato a Cuggiono il 10 aprile 1995. Cresciuto nelle giovanili del Milan, la scorsa stagione ha vestito la maglia della Robur Siena con la quale ha totalizzato 28 presenze e 5 reti.



Il Brescia Calcio S.p.a. rende noto di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo del calciatore Luca Miracoli (Genova, 31 marzo 1992) che ha firmato un contratto biennale con scadenza 30.06.2020. L’attaccante nella scorsa stagione era in forza alla S.S. Sambenedettese (dove ha collezionato 36 presenze e 13 reti) dal quale si è svincolato al termine della passata stagione".

Il programma delle amichevoli

Nel frattempo il Brescia ha comunicato anche il programma delle amichevoli che verranno disputate nel ritiro di Darfo Boario Terme. Gli uomini di David Suazo affronteranno una rappresentativa locale mercoledì 18 luglio alle ore 19, mentre domenica 22 luglio – allo stesso orario – affronteranno la rappresentativa dilettanti Camnuni. Doppio test sabato 28 luglio: alle ore 17 sfida al Ciliverghe, alle 19 match contro il Darfo Boario.