Dove si gioca il big match della giornata?

Come detto sono tante le partite importanti della quinta giornata, ma quella che risalta di più è senza dubbio quella di Verona tra l'Hellas nuovo capolista e lo Spezia, in grado di fermare il Cittadella che viaggiava sino a poche ore prima a punteggio pieno. La formazione di Grosso è reduce dall'importantissima vittoria di Crotone per 2-1 che, sommata al rotondo successo interno contro il Carpi della terza giornata e al ko dei veneti al Pizzo, ha permesso il sorpasso sul Cittadella e il ritorno in vetta alla classifica. Dopo il pari interno maturato alla prima giornata contro il Padova, i gialloblu non si sono più fermati, accumulando nove punti in tre giornate con 9 gol fatti e solo 2 subiti. Lo Spezia, invece, sinora ha tenuto un andamento assolutamente opposto in casa e fuori (2 vittorie interne, due sconfitte lontano dalla Liguria) e per questo dovrà decisamente invertire la rotta se vorrà impensierire l'Hellas. L'appuntamento per scoprire come andrà a finire è alle 21.00 per martedì 25.