Nel Cosenza Braglia sceglie il solito 352 che non ha però portato in dote ancora una vittoria in campionato. Tuti​no torna in attacco accanto a Maniero al posto di Verna. D’Orazio confermato a sinistra mentre a destra c’è Corsi. Palmiero per Bruccini a centrocampo con Mungo e Garritano. Ricambi anche in difesa: Legittimo gioca al posto di Tiritiello mentre Saracco si riprende il posto tra i pali.

Sul fronte opposto Nesta ritrova Vido titolare in coppia d’attacco con Melchiorri. Linea di centrocampo composta da Mazzocchi, Moscati, Bianco, Verre e Felicioli. In difesa El Yamiq torna dal 1’ al posto di Ngawa.