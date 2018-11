Padova-Cittadella 0-0

Nessun gol e tante occasioni nel "derby veneto". All'Euganeo di Padova finisce 0-0, con gli ospiti che perdono terreno e vanno a 16 punti in classifica. Il Padova invece, con Bisoli in bilico, va a 8 punti e resta in piena zona calda, a un solo punto dalla zona retrocessione occupata dal Foggia. Perisan ha salvato il risultato in un paio di occasioni, Capello ci ha provato. Tuttavia, nonostante le chance, finisce 0-0 e senza nessun gol.

Foggia-Brescia 2-2

6' Mazzeo (F), 12' Torregrossa (B), 52' Deli (F), 82' Tremolada (B)

Emozioni e gol, anche se è un punto che non serve a nessuno. Allo Zaccheria finisce 2-2, col brivido dell'ultimo secondo: Kragl calcia con il sinistro e Andrenacci devia in corner. Apre Mazzeo, pareggia Torregrossa. Poi Deli segna un gran gol de fuori area, ma è Tremolada a chiudere i giochi sul pari: calcio di punizione imprendibile, 2-2 finale.

Palermo-Cosenza 2-1

77' Salvi (P), 78' Baclet (C), 90' Puscas (P)

Succede tutto all'ultimo secondo, e negli ultimi minuti. Neanche il tempo di esultare che il Palermo spreca tutto. Andiamo con ordine: gol di Salvi al 77esimo, pareggio di Baclet un minuto dopo (e su errore dello stesso Salvi in marcatura). Assedio del Palermo poi, affondi e sortite, tant'è che Puscas fa esplodere il Barbera al 90esimo. Scavetto di Nestorovski e rete di Puscas sulla linea, che mette il punto esclamativo e manda i rosanero di Stellone in testa alla classifica (19 punti in attesa del Pescara, di scena lunedì prossimo contro il Lecce).