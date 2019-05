Promessa mantenuta: Fabio Lucioni è pronto a partire. Lo aveva annunciato tempo fa, quasi scherzando: “Se il Lecce passerà in Serie A me ne andrò in bicicletta da Lecce alla città di mia moglie, Benevento”. E la Serie A l’ha conquistata davvero, completando la cavalcata da pilastro difensivo insieme ai giallorossi. E allora il 32enne manterrà la parola data, come ha annunciato sui suoi canali social: dal 30 maggio comincerà a pedalare, per completare - in tre tappe - un viaggio lungo 300km. Lo farà non solo per festeggiare la promozione in A, ma anche anche per una causa più che nobile: sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti della SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica. “Dal 30 maggio, giorno in cui inizierà la mia pedalata da Lecce a Benevento, chiunque potrà aderire all’iniziativa a favore di Aisla Onlus e dare il suo contributo tramite una raccolta fondi che sarà attivata sulla mia pagina Facebook. Vi aspetto numerosi per sostenermi nell’iniziativa”, ha scritto il difensore sul suo profilo. Il suo viaggio si articolerà in tre tappe. Partenza fissata per il 30 maggio con arrivo ad Altamura. La seconda tappa prevede invece l’arrivo a Lacedonia, mentre l’ultima pedalata porterà Lucioni a Benevento, con arrivo previsto alle 17:00 del 1 giugno.