A Marco Baroni non è riuscita l'impresa di salvare il Frosinone, la squadra giallazzurra è ritornata in Serie B dopo appena un anno. L'allenatore ex Benevento, subentrato a metà dicembre a Moreno Longo, ha chiuso al penultimo posto in classifica con 4 vittorie, 5 pareggi e 13 sconfitte nelle 22 partite affrontate. E non sarà Baroni a guidare il Frosinone nella prossima stagione in Serie B, le parti hanno deciso di salutarsi dopo la retrocessione. Nessun tentativo di rivincita o di risalita immediata in Serie A, l'allenatore prenderà in considerazione le altre offerte che già gli sono arrivate nel corso degli ultimi giorni.

Chi sarà il prossimo allenatore del Frosinone?



In casa giallazzurra, dunque, bisogna scegliere il successore di Marco Baroni in panchina, colui che guiderà la squadra nel tentativo di risalita. Il presidente Stirpe ha preso prima di tutto in considerazione i nomi di Ivan Juric e Aurelio Andreazzoli: piste difficili, soprattutto la seconda. L'allenatore che ha appena chiuso la stagione a Empoli con un'amara retrocessione aspetta un'offerta dalla Serie A.