SALERNITANA-BENEVENTO 0-2

60' Viola, 65' Sau

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo (58' Kalombo), Migliorini, Jaroszynski; Kiyine, Firenze, Di Tacchio, Odjer (71' Maistro), Cicerelli; Jallow (71' Cerci), Giannetti. All. Ventura

BENEVENTO (4-4-2): Montipò; Maggio, Letizia, Volta, Caldirola; Hetemaj, Viola (90+3' Dal Pinto), Tello, Insigne (76' Improta); Coda, Sau. All. Inzaghi

Ammoniti: Jallow (S), Di Tacchio (S), Giannetti (S)

Il Benevento vince il derby dell'Arechi e sorpassa la Salernitana in classifica. Ospiti aggressivi all'inizio: al 12' Coda si libera di un avversario, si avvicina all'area di rigore e tira, la sua conclusione finisce fuori. Al 34' Benevento ancora pericoloso: Di Tacchio perde il pallone, Coda ne approfitta e lo serve a Insigne che col sinistro non trova la porta di poco. Al 42' Letizia va al tiro sugli sviluppi di un calcio d'agnolo: il suo destro a giro finisce fuori. Il primo tempo si conclude senza gol. Al 50' Salernitana pericolosa: Kiyine si libera sulla sinistra e crossa in area, Giannetti colpisce di testa senza centrare la porta. Al 55' Coda sbaglia il controllo, il pallone finisce tra i piedi di Jallow che conclude fuori. Nel momento migliore dei padroni di casa, il Benevento va in vantaggio: al 60' sugli sviluppi di un calcio d'angolo Viola tira da fuori area col mancino e segna. Al 65' arriva il raddoppio degli ospiti: passaggio filtrante di Maggio per Sau che supera Kiyine, entra nell'area piccola e batte Micai. L'uno-due degli ospiti gela la Salernitana che non riesce più a rientrare in partita. Il Benevento vince il derby e sorpassa la squadra di Ventura in classifica.