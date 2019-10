L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi 8 Ottobre 2019. Massimo Rastelli non è più l’allenatore della Cremonese. La società lo ha comunicato dopo ore di riflessione in seguito alla sconfitta interna in campionato contro il Cittadella per 0-2. Dopo 7 giornate di campionato di Serie B la Cremonese ha totalizzato 10 punti: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. L'ultima con il Cittadella è stata la sconfitta che ha convinto la società a cambiare rotta sollevando dall'incarico Rastelli.

Scelto Marco Baroni

La Cremonese ha scelto Marco Baroni per il dopo Rastelli. Manca solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. L'ex allenatore del Frosinone a Cremona ritroverà Fabio Ceravolo, con cui portò il Benevento in Serie A nel 2017 dopo aver vinto i play off e Daniel Ciofani, che ha allenato proprio a Frosinone l’anno scorso.