Ennesima giocata da stropicciarsi gli occhi per Franco Vazquez, un vero lusso per il campionato di Serie B. Contro il Monza un'altra perla che è valsa il suo decimo gol stagionale nonostante la stagione del Parma non sia fin qui entusiasmante. Una rete molto simile a quella realizzata da Totti con la Roma contro l'Empoli quasi 19 anni fa