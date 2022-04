Serie B, il programma della 33^ giornata

Archiviata la 32^ giornata di campionato, la Serie B torna subito in campo per l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Si parte martedì con cinque match in contemporanea alle ore 19. In campo le prime due della classe: la capolista Cremonese ospiterà l'Alessandria, mentre il Lecce giocherà in casa della Ternana, reduce da quattro risultati utili consecutivi. Nella lotta salvezza riflettori puntati su Spal-Cosenza, mentre Benevento e Frosinone proveranno a consolidare il loro posto in zona play-off contro Reggina e Pordenone. Mercoledì il resto del programma. Alle ore 14.00 Parma-Como, mentre alle ore 19.00 si giocheranno le altre quattro partite. Piatto forte è la sfida tra Pisa e Brescia: i toscani vogliono dimenticare la sconfitta per 5-1 contro il Benevento, mentre i lombardi andranno a caccia del quinto risultato utile di fila. Vuole ripartire anche il Monza, reduce dal ko contro il Como, che riceverà l'Ascoli. Completano il programma Cittadella-Perugia e Vicenza-Crotone.