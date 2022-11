Masiello non convocato per Bari-Sudtirol

Il difensore, che non torna al San Nicola da quell'autogol nel derby col Lecce del 2011 (poi finito al centro dell'inchiesta sul calcioscommesse), non andrà a Bar anche se la decisione era già stata presa a inizio stagione e non è stata influenzata dalle ultime minacce ricevute sui social. L'allenatore Bisoli ha preferito non commentare in conferenza