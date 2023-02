Punto d'oro per il Benevento ad Ascoli

La 26^ giornata di serie B si è chiusa con il match fra Ascoli e Benevento che è terminato per 0-0. Punto prezioso per i campani che hanno giocato tutto il secondo tempo in dieci per l'espuslione di Improta. Frosinone che è caduto per la prima volta in casa contro il Parma. Bene il Genoa in casa contro la Spal e il Bari che è passato a Brescia. Crolla la Ternana in casa contro il Cittadella e arrivano le dimissioni di Andreazzoli

